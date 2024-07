Juventus, svolta nella trattativa con Cancelo | La posizione del giocatore

Cancelo è da tempo finito fuori dai piani di Guardiola, che negli ultimi due anni lo ha girato in prestito prima al Bayern Monaco e poi al Barcellona, ma le sue prestazioni lontano da Manchester non hanno convinto a pieno il tecnico iberico, che vorrebbe lasciar partire il terzino porteghese a titolo definitivo.

Juventus, Cancelo boccia i bianconeri

Per il calciatore scuola Benfica si era mossa con anticipo la Juventus, che ha chiesto informazioni per il portoghese, valutato dai citizens 25 milioni, cifra ritenuta corretta da Giuntoli, che però vorrebbe prelevare il calciatore in prestito con diritto di riscatto, formula gradita anche dal Barcellona che starebbe pensando al suo ritorno.

Secondo i media spagnoli però, negli incontri avuti con il City, il lusitano avrebbe espressamente riferito di non gradire la destinazione piemontese, ma di volere solo Barcellona, al quale manca ancora l’accordo con il club inglese.