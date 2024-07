Juve, occhi puntati su un protagonista di Euro2024: Schouten sulla lista di Giuntoli

La Juventus di Giuntoli continua a prendere forma. Il reparto evidentemente dove occorreva correre maggiormente ai ripari era il centrocampo: dopo Thuram e Douglas Luiz il nuovo DS bianconero non si vuole fermare. Occhi puntati su Jerdy Schouten: centrocampista centrale che conosce bene il campionato italiano (solo l’anno scorso passò dal Bologna al PSV per 15 milioni). Ma gli olandesi sparano alto e la concorrenza non è poca.

Juve, interessa Schouten ma la concorrenza è tanta: servono 40-50 milioni

Nell’Europeo dell’Olanda si è messo in mostra Jerdy Schouten, che complici gli infortuni dei tre titolari (Koopmeiners, De Roon e De Jong) ha preso in mano le redini del centrocampo olandese insieme a Reijnders del Milan. Stando alle indiscrezioni di Eindhoven Dagblaad, Schouten piace molto a Juventus e Borussia Dortmund: il PSV valuta il suo cartellino tra i 40 e i 50 milioni di euro. Le prestazione ottime dell’Europeo ovviamente hanno alzato molto la richiesta del club olandese, a cui ora starà attendere e accettare l’offerta più adeguata.