Juventus, Szczesny è sul mercato | Che sgarbo all’Inter!

Se da un lato molti club di Serie A si stanno muovendo prepotentemente sul calciomercato in entrata, dall’altro altrettanti stanno pazientando, in attesa di cessioni importanti. Tra quest’ultime troviamo la Juventus, in attesa di liquidità per risanare i conti, come dichiarato dal nuovo Football Director Cristiano Giuntoli.

Calciomercato Juventus, Szczesny può essere sacrificato

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’estremo difensore Wojciech Tomasz Szczesny potrebbe essere sacrificato dalla Juventus per fare cassa. Prima di qualunque novità a riguardo però, bisognerà attendere il rientro in Italia di Giuntoli, col Bayern Monaco che, sempre per il quotidiano milanese, potrebbe pensare al polacco in caso di definitivo addio di Yann Sommer, che pare vicino all’Inter.