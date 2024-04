Il futuro di Szczesny è incerto, in estate, in caso dovesse arrivare l’offerta giusta, il polacco dirà addio ai bianconeri. Il contratto di quest’ultimo in scadenza il prossimo giugno 2025, andrebbe rinnovato, ma non se ne è ancora parlato.

Juventus, pronti all’assalto a Di Gregorio

L’incertezza sul futuro di Szczesny ha fatto muovere i primi passi a Giuntoli alla ricerca di un portiere. Il dirigente bianconero potrebbe valutare la cessione del portiere polacco già nel corso dell’estate per fare un po’ di cassa e poi affidare a Di Gregorio il ruolo di portiere titolare. Anche se l’ex Arsenal potrebbe arrivare a scadenza e concludere l’avventura in bianconero con il Mondiale per Club 2025 e poi salutare Torino.

Di Gregorio, 26 anni, attualmente in forza al Monza, ha un cartellino con un valore che si aggira intorno ai 20-25 milioni. Questa la valutazione fatta dal Monza per il suo estremo difensore. Giuntoli potrebbe accontentare le richieste del club biancorosso, aprendo concretamente alla cessione del portiere alla Juventus, Szczesny, e affidarsi totalmente a Di Gregorio già dalla stagione 2024/25. Tutto dipende anche dalla volontà del portiere polacco. I prossimi mesi saranno decisivi per capire il futuro della zona difensiva della Juve in vista di impegni e grandi obiettivi per il futuro.