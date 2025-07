La Juventus continua ad essere molto attiva sul mercato tra cessioni e nuovi acquisti. Sulla lista dei prossimi arrivi è spuntata l’ultima idea del nuovo ds Comolli: Nahuel Molina, terzino destro di spinta dell’Atletico Madrid, campione del Mondo e d’America con l‘Argentina..

Juventus, Molina il prossimo obiettivo

Molina conosce già la nostra Serie A, ha un passato nell’Udinese dal 2020 al 2022. Attualmente ha 27 anni, con il suo arrivo alla Continassa andrebbe a completare una coppia di terzini invidiabile con Cambiaso a sinistra. All’Athletico è arrivato nel 2022, Molina negli anni è diventato una colonna della squadra di Simeone e della nazionale albiceleste e per questo il club spagnolo non fa sconti: vuole 30 milioni di euro. La Vecchia Signora dalla sua parte ha la fortuna che il contratto del terzino scade nel 2027, una imminente scadenza che potrebbe far scendere il prezzo.