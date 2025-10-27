La Juventus ha deciso: Igor Tudor non sarà più l’allenatore dei bianconeri. La decisione dovrebbe essere ufficializzata a breve sui canali ufficiali della Vecchia Signora. La notizia, in anteprima, arriva da Sky Sport.

In attesa di aggiornamenti, sembra che la società della Madama, per sostituire il croato, ha optato per una soluzione interna, con Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen, in pole per la gara di mercoledì contro l’Udinese.

Juventus, le opzioni per il dopo Tudor

Sono giorni che circolano voci sui possibili sostituti del tecnico croato. Le opzioni sono diverse e si valutano sia profili italiani che internazionali. Tra la lista delle opzioni italiane, in pole si piazza subito il nome di Luciano Spalletti. Ma la lista è ricca di nomi interessanti, come Roberto Mancini e Raffaele Palladino. Il nome di Mancini è uno dei più ricorrenti anche prima dell’arrivo dello stesso Tudor. Ma ci sono anche diversi allenatori internazionali, tra i tanti spuntano i nomi di Terzic, Rose, Xavi e Southgate.