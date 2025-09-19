La Juventus è partita in quarta in campionato e, dopo 3 giornate, altrettante sono le vittorie. Tra la terza e la quarta giornata di campionato i bianconeri hanno anche subito le fatiche della Champions League e non è stato semplice contrastare i tedeschi del Borussia Dortmund. In vista della trasferta di Verona, Tudor potrebbe pensare di lasciare riposare qualche big facendo un po’ di turnover.

Juventus, un po’ di turnover e nuove possibilità

Le grandi fatiche e le tante emozioni della Champions League, per la Juventu di Tudor potrebbe significare che è tempo di turnover. Per la difficile trasferta di domani pomeriggio (ore 18:00) in casa dell’Hellas Verona, il tecnico Igor Tudor è pronto a cambiare volto alla sua squadra, lasciando a riposo alcuni big e dando una chance importante a chi finora ha avuto meno spazio.

A riposare potrebbe essere Gleison Bremer. Il brasiliano, reduce dal tour de force dopo il lungo infortunio, avrà chance di riprendere fiato, e al suo posto, al centro della difesa a tre, potrebbe esserci Daniele Rugani. A centrocampo, è previsto il ritorno dal primo minuto del capitano, Manuel Locatelli, che in Champions era partito dalla panchina. Non solo difesa anche in attacco qualche novità, Kenan Yildiz verso la panchina, lascia spazio all’ultimo acquisto dei bianconeri Loïs Openda. In avanti ci sarà Dusan Vlahovic come unica punta, partita che sarà l’occasione per dimostrare di poter essere decisivo anche dal primo minuto.