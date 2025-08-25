L’esterno basso del Girona, Arnau Martinez è entrato nel mirino della Juventus, oltre che del Napoli. Come fa sapere l’edizione odierna di Tuttosport, il giocatore è il nome più gettonato, può arrivare a costare poco più di 10 milioni, e rientrate nelle possibilità dei bianconeri.

Juventus, pressing per Aranu Martinez

Non solo Napoli e Juve, è uno dei giocatori più osservati e richiesti sul mercato in queste ultime settimane. Il ventiduenne è entrato anche nel mirino del Palace quest’estate, ma ora la Juventus sta spingendo più forte rispetto a tutti per concludere l’accordo con gli spagnoli. Martinez è di natura un terzino destro, ma può giocare anche come terzino in una formazione più offensiva o anche come difensore destro in una difesa a tre. Ciò sarebbe utile per il 3-4-3 di Igor Tudor, che sta cercando di ricostruire alla meglio la difesa bianconera.

La Juventus ha bisogno di terzini di qualità. Ha ingaggiato Joao Mario all’inizio dell’estate, ma ha bisogno di un altro giocatore affidabile nello stesso reparto. Martinez rispecchia il profilo che la Juventus sta cercando, il che rappresenta un problema per il Palace, il Napoli e tutta la concorrenza. Le altre squadre dovranno muoversi rapidamente per battere sul tempo la Vecchia Signora. Arnau Martinez è uno dei tanti prodotti della Masia, il rinomato settore giovanile del Barcellona. Arriva in blaugrana nel 2010 ad appena sette anni, per poi trasferirsi all’Hospitalet e passare nella Primavera del Girona nel 2018. Attualmente sono necessari 10 milioni di euro per portarlo via da Girona.