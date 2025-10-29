Juventus-Udinese 3-1: i bianconeri con Brambilla in panchina ritrovano la vittoria

All’Allianz Stadium si sono sfidate Juventus e Udinese. Il match con fischio d’inizio oggi, mercoledì 29 ottobre, alle ore 18.30 è terminato 3-1 per i bianconeri. La Juventus, che due giorni fa ha esonerato il tecnico Igor Tudor e ha quasi ingaggiato Luciano Spalletti, oggi ha avuto in panchina Brambilla, tecnico della Next Gen. Con questa vittoria la Juventus si è portata al sesto posto in classifica con 15 punti; mentre l’Udinese, con 12 punti, resta al nono posto.

Primo tempo con Juventus che domina. Al quinto minuto rigore per i bianconeri e sul dischetto si posiziona Dusan Vlahovic. Il serbo tira e mette la palla in rete. Il fallo che porta al rigore è di Saba Goglichidze, che viene ammonito. L’Udinese trova il gol del pareggio in pieno recupero con un bel gol di Zaniolo. L’ex Roma raccoglie la palla in rimbalzo e dal limite lascia partire un bel tiro che termina in rete sulla sinistra.

Nel secondo tempo, con un solo cambio all’attivo in 40 minuti, la Juventus con Brambilla in panchina trova il gol del vantaggio al 67′ con Gatti. Il difensore salta per prendere il cross e di testa segna alla perfezione sulla sinistra. In pieno recupero anche Yildiz ritrova il gol. La Juve centra la vittoria ed i 3 punti.

Juventus-Udinese 3-1, il tabellino

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kelly; Kalulu, McKenny, Kostic (88′, Rugani), Locatelli, Cambiaso; Openda (77′, David), Yildiz; Vlahovic (89′ Koopmeiners). Allenatore: Brambilla.

Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli (74′, Ehizibue), Piotrowski (58′, Lovric), Karlstrom, Atta (79′, Miller), Kamara; Davis (38′, Buksa), Zaniolo (59′, Bayo). Allenatore: Runjaic.

Reti: 5′ rigore – Vlahovic (J); 45’+1 Zaniolo (U); 67′ Gatti (J); 90’+3 Yildiz.

Ammonizioni: 5′ Goglichidze S.(U); 45’+3 Piotrowski J. (U); 79′, Lovric (U), 83′, Miller (U); 90+7, Di Gregorio (J).

Espulsioni: –