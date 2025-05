Juventus-Udinese, le ultimissime sulle formazioni

Dopo il deludente pareggio contro la Lazio, la Juventus deve rialzare la testa e vincere per regalare il piazzamento in Champions ai suoi tifosi. Tornano Yildiz e Conceicao dal 1′ anche se Tudor deve fare attenzione all’Udinese in attesa delle notizie degli altri campi.

Juventus-Udinese, le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-4-1-1): Di Gregorio; Alberto Costa, Veiga, Kelly, Cambiaso; Nico Gonzalez, Locatelli, McKennie, Conceicao; Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Tudor.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rouhi, Douglas Luiz, Adzic, Mbangula, Weah, Vlahovic.

Indisponibili: Bremer, Cabal, Koopmeiners, Milik. Squalificati: Kalulu, Savona, Thuram. Diffidati: Cambiaso, Locatelli, Mckennie, Weah.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Solet, Kabasele; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp, Davis. Allenatore: Runjaic.

A disposizione: Piana, Padelli, Palma, Giannetti, Ebosse, Zemura, Modesto, Bravo, Pafundi, Pizarro, Sanchez.

Indisponibili: Bijol, Payero, Sava, Thauvin, Touré. Squalificati: Atta, Lucca. Diffidati: Giannetti, Kristensen, Lovric.

Arbitro: Ayroldi (Molfetta). Assistenti: Preti-Cipressa. IV Uomo: Bonacina. Var: Pezzuto. Avar: Maresca.