Allegri sceglie l’attacco: sarà Kean ad affiancare Vlahovic nel reparto offensivo, Chiesa e Milik dalla panchina. Ancora mediana affidata al trio composto da Locatelli, Rabiot e McKennie, supportati da Weah e Cambiaso, che prende il posto di Kostic. Non recupera Danilo, in difesa ci sarà Rugani con Bremer e Gatti. Possibile cambio per Baroni, intento ad utilizzare Lazovic come trequartista a sostegno delle due punte Bonazzoli e Djuric. Si rivede Duda in mezzo al campo con Folorunsho.

Le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Kean. All. Allegri.