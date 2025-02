Era già deciso, ma le sue giocate convincono sempre di più. L’ultima prodezza di Kolo Muani, quella in Juventus-Inter, che ha regalato la vittoria ai bianconeri, ha acceso ancora di più i riflettori sul giocatore arrivato in prestito dal PSG. Dal suo arrivo è stato un continuo scoprirsi, sempre più travolgente, con cinque gol in tre partite. Adesso è tempo di fare sul serio con i francesi per il futuro.

Juventus, Kolo Muani sempre più in bianconero

A Torino sembrano essersi già convinti della scelta e stanno lavorando affinché resti anche la prossima stagione. Intanto, Dusan Vlahovic, messo da parte e con un destino che pare segnato, Kolo Muani ha un futuro assicurato in bianconero. La trattativa con il Psg per la conferma di Kolo Muani è già stata avviata e sembra essere a buon punto.

Le due parti sono vicine a un accordo per il rinnovo del prestito anche per la prossima stagione. Sarà ancora un prestito oneroso, come già quello in atto, anche se è previsto un aumento. La Juve dovrà versare nelle casse dei parigini 6 milioni di euro prima e, nel giugno del 2026 ben 45 milioni di euro per il cartellino che diventerà a titolo definitivo della Vecchia Signora.