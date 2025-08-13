La Juventus e Dusan Vlahovic hanno provato per mesi a trovare un accordo per il futuro del giocatore. Falliti anche i mesi dei tentativi disperati di trovare una nuova squadra per l’attaccante. Il giocatore della Nazionale Serba è arrivato a dire no anche alle richieste dall’ambitissima Premier League.

Juventus, Vlahovic sempre più ai margini del progetto

Mentre la Juventus continua ad aspettare un acquirente per Dusan Vlahovic, che ormai appare sempre più ai margini del progetto firmato e portato avanti da Igor Tudor, il giocatore resta ai margini di tutto. Delle tante ipotesi valutate finora solo una ha ricevuto il totale gradimento del serbo: si tratta del Milan.

Milan e Dusan Vlahovic hanno già avuto modo di dialogare l’unico ostacolo è rappresentato dal grande scoglio alla riuscita dell’affare col Diavolo. Intanto che i dirigenti rossoneri capiscono come muoversi sul mercato, continuano anche a trattare con lo United e Rasmus Hojlud. Per l’attaccante danese i costi molto più abbordabili a livello salariale. A maggior ragione se i Red Devils aprissero alla formula del prestito con diritto di riscatto Vlahovic si ritroverebbe anche senza l’unica opportunità che gli piace.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, dieci giorni fa una ricca società inglese che però non fa le coppe europee ha chiesto per Dusan, venendo però subito respinta al mittente. Vlahovic per andare via dalla Juve aspetta un top club internazionale dalla storia indiscutibile.