Juventus, Vlahovic ai saluti

Dusan Vlahovic resta in uscita dalla Juventus. Stando a quanto riferisce Fabrizio Romano, il serbo dovrebbe lasciare i bianconeri in estate. Difatti, non ci sono trattative il rinnovo vista la scadenza contrattuale al 2026. Tuttavia, non resta da escludere la pista permanenza per una stagione, visto anche l’ingaggio importante.