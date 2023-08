Kamada alla Lazio, c’è il comunicato ufficiale | E ora Ricci

Daichi Kamada è un nuovo calciatore della Lazio. In queste ore è arrivato il comunicato da parte del club biancoceleste, che annuncia l’arrivo del calciatore ex Eintracht alla Lazio.

Calciomercato Lazio, dopo Kamada ora tocca a Ricci

Questo il comunicato della Lazio: “Daichi Kamada è un nuovo calciatore della S.S. Lazio. Il calciatore, ultimate le pratiche burocratiche per il rilascio del visto di ingresso in Italia, si aggregherà al gruppo diretto da mister Sarri”. E potrebbe non essere finita qui perchè Lotito dopo gli ultimi acquisti vuole regalare al tecnico biancoceleste un nuovo colpo di mercato visto che si parla sempre di Ricci del Torino, per il quale Cairo continua a chiedere 30 milioni di euro.