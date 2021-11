Kansas City Chiefs-Las Vegas Raiders: Mahomes is Back

I Kansas City Chiefs vincono a Las Vegas in una partita caratterizzata da un ritrovato gioco aer… no ok! Avrei dovuto scrivere un articolo misurato e professionale… ma come faccio?

In questi casi l’etichetta vuole che si mantenga un profilo basso, che si usino espressioni di prudenza del tipo “una rondine non fa primavera”, il trapattoniano “non dir gatto se non l’hai nel sacco” ma qui rondini e gatti vengono inceneriti dall’Araba Fenice, Signori e Signore! Perché è di questo che si parla! Della dannata Araba Fenice! Wow! Ma avete visto la partita di questa notte!

Già uscire dall’Allegiant Stadium con una vittoria è motivo di estrema lussuria per ogni tifoso dei Kansas City Chiefs ma farlo con uno specchiato 41-14 ed alla testa della AFC West è davvero favoloso! Tantopiù che è stata una vittoria corale! Tutta la squadra ha dato il meglio di sé! Ed i Las Vegas Raiders di quest’anno non sono esattamente degli scappati di casa (forse “di prigione” ma è un’altra storia…). La vittoria del Rivalry Game è stata TOTALE!

Le aspettative erano alte, ricordate che vi avevo detto del possibile sblocco di Patrick Mahomes, dopo l’ultimo snap contro i Green Bay Packers? Non aspettavamo altro e per fortuna è arrivato! 35 completi su 50 passaggi con una percentuale di realizzo del 70%, 406 yds totali, 5 TD e finalmente nessun intercetto sono la cifra stilistica del Nostro Showtime. Con la terza partita in carriera con oltre 400 yds lanciate e 5 TD è in compagnia di “mostri sacri del football” come Dan Marino, Peyton Manning e Joe Montana!

I Chiefs che sono scesi in campo ieri erano differenti! Non ancora perfetti. Ma sulla strada giusta! La Offense ha girato! Tyreek Hill ha messo a tabellone 2 TD, Pringle, Williams e Gray uno a testa. Anche Travis Kelce ha detto dopo la partita che finalmente ha recuperato la sua spavalderia. La chimica nella Offense c’era, si vedeva, e si divertivano. E che dire di Darrel Williams? Accidenti, se fossi in Clyde Edwards-Helaire inizierei seriamente a preoccuparmi! Se la sua prestazione non dovesse valere un primo posto tra i running backs, non so chi dovrebbe meritarlo a questo punto della stagione. La O-line si è comportata bene: nessun sack su Mahomes ne è la riprova.

Difensivamente, Tyrann Mathieu ha completamente annullato Darren Waller limitando il suo gioco per tutta la partita. Chris Jones ha logorato i nervi di Derek Carr deflettando due lanci uno dietro l’altro. La Defense dei Chiefs, in generale, continua a migliorare partita dopo partita. Se confrontiamo le prime 5 partite di questa Regular Season con le seconde 5 è davvero impressionante: una media di 32.6 punti concessi a partita nella prima frazione, 15.6 punti concessi nelle ultime 5 partite. Ovviamente non tutto è stato perfetto, ma hanno tenuto i Raiders a soli 14 punti. Ben fatto!

Se poi vogliamo parlare dello Special Team, qui i fari li puntiamo su Tommy Townsend che con un fake punt da manuale, ha trasformato un 4th&7 in un 1st&10! Enorme!

Questo è l’atteggiamento che chiediamo ai Kansas City Chiefs! Venivamo da una serie davvero deprimente: record della NFL per quanto riguardava gli intercetti, 10, e record di turnover subiti da inizio Regular Season, 19, uno strazio! Abbiamo dimostrato, soprattutto a noi stessi che abbiamo le capacità per risollevarci e volare! Questo è lo spettacolo che vogliamo dai Kansas City Chiefs! Questo è quello che chiamiamo Showtime!