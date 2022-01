Kansas City Chiefs vs Denver Broncos: preview

I Chiefs vanno in Colorado, dopo lo scivolone contro i Cincinnati Bengals e dopo aver perso il 1st seed AFC, con un obbiettivo solo: vincere!

Siamo alla fine della Regular Season e l’ultimo appuntamento è al Mile High di Denver contro i Broncos. Partita che avrebbe dovuto giocarsi domenica ma che è stata anticipata a sabato. Non un male per noi europei. Probabilmente la lega ha voluto massimizzare lo share dei due games per la testa dell’AFC: Tennessee Titans vs Houston Texans e appunto Kansas City Chiefs vs Denver Broncos. Kansas City Chiefs che, purtroppo, sono nella scomoda condizione di non essere padroni del proprio destino: una vittoria a Denver potrebbe non bastare.

Vittoria che è decisamente alla portata ma che non va però data per scontata. I Denver Broncos sono lontani da quelli di Peyton Manning. Si apprestano a chiudere una stagione deludente (7-9), sono già eliminati dai playoff, ma hanno una grande Difesa, ed i purosangue possono sempre scalciare. E magari puntare ad interrompere quella striscia positiva dei Chiefs che è iniziata nel lontano 2015 con 12 vittorie.

In attacco, di contro, potrebbero dare il via a Brett Rypien, dopo che Drew Lock ha subito un infortunio alla spalla e con Teddy Bridgewater che è stato assente parecchio a causa della commozione cerebrale.

Quello che caratterizzerà, entrambe le squadre, saranno la certezza sui playoff: per i Chiefs di andarci, per i Broncos di averli mancati. Proprio consapevolezza per gli uomini di Reid e l’importanza di non infortunare elementi di punta saranno una chiave per la partita.

Mi aspetto quindi un primo tempo che saggi il piglio dei Broncos e che consolidi velocemente il risultato, un Mahomes che metta in moto subito il tabellone in modo da poter gestire la partita nel secondo tempo, magari mettendo in campo le seconde linee. Non quindi un partitone: troppo alto il rischio di perder giocatori in una partita che non finirà sabato, ma solo domenica col risultato che arriverà da Houston.