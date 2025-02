Il posticipo di Serie A tra Inter-Fiorentina finisce male per Moise Kean e per il calcio. L’attaccante della squadra Viola e della Nazionale italiana ha ricevuto tanti insulti razzisti via social al termine della partita del ‘Meazza’.

Kean, quanti insulti “Ancora, nel 2025…”

L’ex Juventus ha poi condiviso sui propri profili social, per poi lasciarsi andare a uno sfogo finale. Tra i vari messaggi, molto comuni gli appellativi di “Scimmia” e “Negro”, non solo, le offese più utilizzate nei confronti di Moise sono le emoji di una banana ad accompagnare un altro dei tanti messaggi offensivi rivolti al giocatore. Infine si leggono anche frasi come “Non ci sono negri italiani”. Il giocatore, arrivato a Firenze lo scorso anno, dopo aver pubblicato gli insulti che ha dovuto leggere, ha deciso di lasciarsi andare ad uno sfogo: “Ancora, nel 2025…”, ha commentato tra le sue storie Instagram postando a corredo delle sue parole alcune emoji rappresentati il suo senso di nausea.