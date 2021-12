Kjaer, il Milan scova il suo erede in Serie A: il colpo per gennaio

Si accende il derby di mercato con l’Inter

Con il bruttissimo infortunio di Kjaer che costringerà il danese a stare fuori dai campi per molto tempo dopo l’operazione al ginocchio, il Milan è praticamente costretto a tornare sul mercato, cercando di chiudere per un difensore affidabile a costi non troppo elevati. Per questo Maldini vuole muoversi in fretta per non far alzare troppo il prezzo di Gleison Bremer, centrale del Torino, tra i migliori di questa prima parte di stagione

Giovane età (è del ’97), ma con una discreta esperienza alle spalle in serie A, Bremer rappresenta un profilo ideale per il Milan. La concorrenza è però ampia con tante squadre che hanno messo gli occhi sul brasiliano. Dall’estero c’è il Tottenham di Paratici, mentre qua in Italia interessa al Napoli, ma soprattutto all’Inter. Bisognerà aspettare per vedere quale sarà il suo futuro con il Torino che preferirebbe cederlo solo in estate.