Kjaer, pericolo scampato. Nessuna lesione per il difensore del Milan

Kjaer non preoccupa, nessun problema serio per il difensore del Milan, uscito dal campo per infortunio durante l’impegno con la sua Nazionale: “Volevo andare sul sicuro, giusto non correre rischi – ha aggiunto l’ex Roma e Palermo ai media locali -. Se fosse stata una partita importante non sarei mai uscito. Penso che non lascerò il ritiro, vediamo come evolve la situazione”.

Kjaer non preoccupa il Milan

Kjaer reuperabile per Stefano Pioli, una buona notizia per l’allenatore rossonero già alle prese con problemi nel reparto difensivo rossonero. Il giocatore rassicura il club ed i tifosi rossoneri, alla ripresa del campionato ci sarà.