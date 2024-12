Kroos svela: “Il Livello della Serie A si è alzato. Non mi sarei visto male all’Inter”

Intervistato da Toni Kroos, in occasione del Golden Boy, è tornato a parlre del campionato Italiano dando spazio anche all’Inter. “Penso che negli ultimi anni il livello si sia alzato moltissimo. Lo vediamo soprattutto nelle competizioni europee. L’Inter è arrivata in finale un paio di anni fa, l’Atalanta ha vinto l’Europa League contro il Leverkusen neocampione di Germania, il Milan ha battuto il Real al Bernabeu. Ci sono diversi club che possono giocarsela fino alla fine…”

Kroos: “I club italiani possono giocarsela fino alla fine”

E poi ancora: “Durante i miei anni in Spagna so che c’è stato l’interesse di alcune squadre di Serie A, ma io non ho mai pensato di lasciare i Blancos. Il calcio italiano mi è sempre piaciuto: è tecnico, intenso e molto tattico. Ma il Real è il Real… In quale italiana giocherei oggi? Non conoscendo bene gli ambienti, mi verrebbe difficile sceglierne una. Forse, in questo momento non mi sarei visto male nell’Inter. Giocano con fiducia, calma e qualità, cercando di imporre il proprio gioco contro chiunque. Sono davvero forti”.