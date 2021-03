Sia Ferrara che Latina non stanno vivendo un momento facile, complice lo stop di un mese per via dei rinvii per il Covid-19 e per Latina anche le assenze di Benetti e Passera.

La squadra di coach Gramenzi è riuscita a reagire e a riscattarsi dopo la partita di domenica scorsa, centrando una vittoria importante e convincente, con il punteggio di 92-64.





Cronaca

Le due squadre partono lente ma poi iniziano a sciogliersi e Ferrara riesce ad andare in vantaggio per 5-7 al 2’. Latina non resta a guardare e trova il pareggio con Fall su assist del neoacquisto Trotter. Ferrara riesce a tornare avanti ma prima Fall e poi Lewis riescono a portare in vantaggio la squadra di casa. La Benacquista continua ad attaccare e si porta sul +10, costringendo la squadra ospite al timeout. Ferrara si scuote e si porta a -5 dagli avversari, portando coach Gramenzi a chiedere un timeout. La Benacquista riesce ad incrementare il suo vantaggio, ma gli ospiti si riavvicinano mettendo a segno 5 punti di fila e il primo quarto si conclude sul 21-19.



Nella seconda frazione Latina riesce ad incrementare il suo vantaggio e, nonostante la reazione degli ospiti, al 14’ il punteggio è di 36-25. Trotter, che sta disputando una buonissima gara, viene sostituito da Baldasso che sigla la tripla del 39-27, spingendo Ferrara a chiamare un altro timeout. Al rientro su parquet gli ospiti provano a riavvicinarsi ma Latina continua a martellare e incrementa ancor di più il suo vantaggio andando sul 50-29. Le due squadre vanno negli spogliatoi con il tabellone che segna 54-34.



Nel terzo quarto è ancora Latina ad attaccare, mettendo a segno 4 punti. Questa volta Ferrara reagisce con più decisione e, grazia ad un break di 6-0, si porta sul 58-40 al 24’. La Benacquista però non si fa abbattere e continua a martellare e, al 26’ sul punteggio di 66-40, costringe Ferrara al timeout. Alla ripresa la Kleb prova a reagire ma i padroni di casa gestiscono il vantaggio e riescono anche ad incrementarlo, concludendo il terzo quarto sul punteggio di 73-45.



In avvio di ultima frazione Trotter serve l’assist per il 76-45 di capitan Raucci. I tentativi di reagire della squadra ospite vengono arginati senza troppe difficoltà dalla Benacquista che continua a trovare la via del canestro anche con i più giovani (80-52 al 33’). Ferrara non molla ma la squadra di casa non abbassa i ritmi e al 37’, grazie alla quinta tripla di Baldasso, il punteggio è di 83-60. Raucci e Fall aumentano il vantaggio della Benacquista Latina, che va sull’ 88-63 al 38’. La partita si conclude con un punteggio di 92-64.





Tabellino

Benacquista Assicurazioni Latina Basket vs Top Secret Ferrara 92-64 (21-19, 54-34, 73-46).



Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Lewis 14, Hajrovic 2, Donati, Piccone 10, Passera n.e., Mouaha 9, Baldasso 18, Trotter 13, Bisconti, Raucci 18, Fall 8, Bagni. Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Vice Di Francesco.



Top Secret Ferrara: Pacher 18, Vencato 2, Fantoni 16, Dellosto 3, Baldassarre 4, Ugolini 4, Zampini 7, Panni 4, Hasbrouck 4, Filoni 2. Coach Leka. Assistente Carretto.



Arbitri dell’incontro: Radaelli Roberto di Rho (MI), Pecorella Pasquale di Trani (BA), Maffei Luca di Preganziol (TV).