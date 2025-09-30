La Dea rimonta il Club Brugge. Decide Pasalic grazie ad un colpo di testa nel finale

L’Atalanta riesce a battere il CLub Brugge dopo essere stata sotto per più di un tempo, su tutti Mario Pasalic che si è procurato il rigore del pareggio poi trasformato da Samadzic, e poi con la rete del 2-1 da calcio d’angolo al minuto 89′. Dea che finalmente torna alla vittoria in Champions dopo la pesante sconfitta contro il PSg nel primo turno del girone, bene Pasalic, Lookman ancora non in perfetta forma, bene anche Samardzic e Sulemana che ha creato diverse occasioni pericolose.

Il tabellino

Atalanta-Club Brugge 2-1

TALANTA: Carnesecchi M., Kossounou O. (dal 8′ st Musah Y.), Djimsiti B., Ahanor H., Bellanova R. (dal 1′ st Zappacosta D.), De Roon M., Ederson (dal 16′ st Samardzic L.), Bernasconi L., Pasalic M., Krstovic N. (dal 44′ st Brescianini M.), Lookman A. (dal 16′ st Sulemana K.). A disposizione: Brescianini M., Maldini D., Musah Y., Obric R., Rossi F., Samardzic L., Sportiello M., Sulemana K., Zappacosta D. Allenatore: Juric I..

CLUB BRUGGE: Jackers N., Sabbe K. (dal 44′ st Meijer B.), Ordonez J. (dal 44′ st Romero Z.), Mechele B., Seys J., Sandra C. (dal 44′ st Campbell S.), Stankovic A., Vanaken H., Forbs C. (dal 30′ st Vetlesen H.), Tresoldi N. (dal 18′ st Vermant R.), Tzolis C.. A disposizione: Audoor L., Campbell S., Diakhon M., Meijer B., Nilsson G., Osuji V., Reis L., Romero Z., Siquet H., van den Heuvel D., Vermant R., Vetlesen H. Allenatore: Hayen N..

Reti: al 29′ st Samardzic L. (Atalanta) , al 42′ st Pasalic M. (Atalanta) al 38′ pt Tzolis C. (Club Brugge) .

Ammonizioni: al 13′ st Musah Y. (Atalanta), al 36′ st De Roon M. (Atalanta).