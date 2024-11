La decide Zaccagni dal dischetto: la Lazio continua a volare (2-1)

Sfida complicata per i biancocelesti. Il Cagliari sul rigore assegnato alla Lazio, doppia espulsione per i sardi.

Lazio-Cagliari, il pari di Luvumbo illude i sardi

Vittoria contestata e sofferta, ma la Lazio continua a tirare avanti e porta a casa un preziosissimo risultato in una gara complicatissima. Una bella prima frazione in cui sono i biancocelesti ad andare in vantaggio con la rete di Dia, bravo a sfruttare un’indecisione di Scuffet, sopraggiunta da calcio di punizione calciato da Pellegrini, dopo appena due minuti dal fischio d’inizio. Nel finale di primo tempo la riprende Luvumbo. L’attaccante rossoblù calcia di destro, ma la palla viene deviata da Gila che lascia impotente Provedel.

Lazio-Cagliari, un rigore contestato e due rossi per gli ospiti

Nella ripresa accade di tutto, con un Cagliari che non si lascia impressionare dai biancocelesti. La svolta al 75′. Fallo di Zortea su Pellegrini e calcio di rigore fischiato. Dal dischetto si presenta Zaccagni che non lascia scampo all’estremo difensore dei sardi. I rossoblù non ci stanno e continuano a protestare. Contestazione che porta al rosso per Adopo e Mina. Vince la Lazio contro un buon Cagliari.