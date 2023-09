Fantacalcio a tutta velocità

Appena conclusa la sesta giornata di campionato e siamo di nuovo qui alla ricerca di carpire le mosse degli allenatori per schierare al meglio la nostra fanta formazione. Cerchiamo allora di togliervi qualche dubbio, o magari di crearvene qualcuno (ma a fin di bene), in vista della settima, ormai alle porte.

Settima giornata: ecco chi mettere in campo

Come nella giornata appena conclusa sarà di nuovo il Lecce ad aprire le danze, stavolta contro il Napoli ritrovatosi nella sfida all’Udinese. Nelle file dei salentini potrebbe tornare al gol Krstovic, rimasto a secco nelle ultime due gare. Stesso discorso, anzi più ampio, per Strefezza che dopo gli squilli della scorsa stagione in questa è rimasto finora un po’ in ombra e quindi desideroso di tornare in auge. Nei campioni d’Italia torniamo a segnalare Anguissa che non ci ha dato soddisfazione nell’ultima uscita, e naturalmente la coppia d’attacco formata da Kvaratskhelia e Osimhen. A questo proposito occhio a fidarvi dei difensori del Lecce che potrebbero accusare il colpo contro le bocche da fuoco partenopee tra le quali potrebbe annoverarsi anche Raspadori.

In Milan-Lazio occhio a Reijnders unico tra i nuovi titolari rossoneri ancora a secco in termini di reti; bello fresco dopo il riposo di Cagliari promette faville il centravanti Giroud, già risolutivo in passato contro la Lazio che invece affiderà alle magie di Luis Alberto e alla ritrovata verve realizzativa di Zaccagni le sue migliori chances di fare risultato a Milano. Occhio ovviamente anche a Felipe Anderson e Leao, in grado di di far saltare il banco con i loro guizzi.

La serata di sabato si concluderà con Salernitana-Inter. Nei padroni di casa dovrebbe tornare titolare il bomber Dia e puntare qualcosa su di lui potrebbe premiarvi. Se nelle fila dei granata cercaste una sorpresa per questa volta potreste provare con Kastanos, incostante e lunatico ma se in giornata capace di grandi cose. Nei nerazzurri andate dritti su Calhanoglu, regista impeccabile ed implacabile sui calci piazzati. Confermiamo anche la “puntata” su Carlos Augusto che prima o poi dovrà pure sbloccarsi…

Domenica si pranzerà con Bologna-Empoli; alla vostra “tavola” non dovrebbe mancare un posto per Zirkzee, a secco da diverse partite, e sulla sponda opposta per Baldanzi, appena sbloccato col gol alla Salernitana; potrebbe ripetersi. Anche se non incontra particolarmente le nostre preferenze, potreste puntare qualcosa su Cancellieri che ha finalmente dato prova di sè infilando l’assist per il summenzionato Baldanzi. Nel Bologna non ha ancora trovato bonus il difensore Beukema; potrebbe essere arrivato il suo momento.

In Udinese-Genoa spazio ad Ebosele che pur non possedendo le doti dell’ex Udogie sta cercando di non farlo rimpiangere in un contesto di squadra molto complicato. Tra i friulani Lovric è una certezza. Esordio e subito rete contro la Roma per Messias: riprovarci non è peccato. Stesso discorso per Gudminsson che ha rotto finalmente il ghiaccio e potrebbe dare nuove soddisafzioni ai fantallenatori che lo metteranno in campo.

Atalanta-Juventus è molto attesa per scoprire di che pasta sono veramente fatte le due contendenti. In chiave fantacalcio agli orobici potrebbe mancare De Katelaere, quindi viriamo sulla coppia Pasalic – Lookman senza trascurare la conferma di Koopmeiners. Tornerà titolare e quindi punta di diamante tra i bianconeri Vlahovic. Una chance la concederemmo stavolta a Locatelli, cresciuto proprio nelle giovanili dell’Atalanta, e a Bremer che sta alternando buone prestazioni ad altre più incerte ma manca ancora del guizzo vincente in area avversaria.

La domenica si chiuderà con Roma-Frosinone. I giallorossi in cerca di riscatto si affideranno di nuovo alla coppia Lukaku – Dybala, ovviamente da schierare. A loro si potrebbe affiancare il tanto vituperato Rui Patricio alla ricerca di un clean sheet che metta a tacere le polemiche su di lui. I più accreditati a metterne a repentaglio l’imbattibilità potrebbero essere il giovane Soulé e Cheddira ma anche il prodotto del vivaio giallorosso Marchizza viste le buone capacità realizzative di cui ha dato prova il reparto arretrato della squadra di Di Francesco.

Lunedì sarà la volta di altre tre partite. In Sassuolo-Monza naturalmente confermiamo la fiducia in Berardi, attaccante più in forma del momento. A lui potremmo affiancare Pinamonti, autore di un bell’inizio di stagione ed Erlic che ha già sfiorato la marcatura contro l’Inter. Nei brianzoli spazio e fiducia a Colombo, ancora a secco con la nuova maglia, e naturalmente al solito Colpani. Scommessa? diciamo uno tra Izzo e Caldirola.

Torino-Verona attende il riscatto di Bellanova dopo la pessima prestazione dell’Olimpico contro la Lazio. Attesa anche per Vlasic e Zapata. Negli ospiti cerca ancora gloria Bonazzoli, e noi gli diamo fiducia, al pari di Faraoni e Ngonge.

Ultimo incontro della settima giornata quello tra Fiorentina-Cagliari. Nei padroni di casa fiducia a Terracciano che sembra aver guadagnato definitivamente i galloni da titolare ritrovando anche continuità di rendimento. Puntiamo poi su Parisi e sul primo guizzo di Nzola. Nel Cagliari non potrà mancare Luvumbo al quale si potrebbe affiancare idealmente Oristanio. Merita spazio per quanto visto finora anche Duncan.