La Juventus e i suoi giovani: i prossimi in rampa di lancio a partire da Hasa

Al Juventus ha investito molto sui giovani ed i risultati si vedono

Il prossimo giovane in rampa di lancio allo Juventus Stadium potrebbe essere il convocato per Juventus-Frosinone Luis Hasa classe 2004 nato in italia da genitori albanesi, di professione centrocampista appena laureatosi campione d’Europa U19.

Allegri nelle ultime partite ha fatto esordire il “fenomeno” Yildiz, ma anche Nonge una mezz’ala che assomiglia nelle movenze ad un certo Pogba.

Ma altri giovani sono pronti, o saranno pronti ad essere convocati in prima squadra facendo però la trafila nella U23, che nata nello scetticismo generale alla fine è stata la miniera d’oro bianconera.

L’Ultimo arrivato è l’ormai ex Roma Cherubini, contratto fino al 2027, giovane di prospettiva, ma anche Sekulov che era in prestito alla Cremonese, ma che Chiellini ha richiamato nella Under23.

La Juventus inoltre, sta seguendo Popovic, che sembrava essere ad un passo dalla firma con il Milan, ma anche Luis Carl Trus in forza all’Herta Berlino, ed infine Winsley Boleli attualmente alo Borussia Monchengladbach.