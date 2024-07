La Juventus lancia la sfida scudetto all’Inter | Ritorno vicino per Cancelo

Dopo Di Gregorio, Douglas Luiz e Thuram, la Juventus non si ferma più. Il club bianconero ha messo gli occhi su un possibile ritorno di Joao Cancelo, esterno in uscita dal Manchester City e che ha già giocato in maglia bianconera.

Juventus, nuovo colpo in arrivo

Il calciatore portoghese non rientra nei piani di Guardiola e i Citizens lo hanno messo sul mercato per una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro, un terzo di quanto pagato precedentemente. Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport” il calciatore ex Inter sarebbe felice di tornare in Italia con Thiago Motta che avrebbe detto sì all’operazione.