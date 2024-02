La Juventus prepara il tesoretto per l’estate | Triplo acquisto per il futuro

Mercato estivo della Juventus, Il Corriere dello Sport parla di 60 milioni di euro di budget, ai quali si aggiungeranno parte dei ricavi alla qualificazione alla Champions 2024/2025 (salvo clamorosi ribaltoni), e la possibile partecipazione al mondiale per club del 2025. Oltre a ciò da considerare anche gli utili che arriveranno dalle cessioni. Insomma i bianconeri potranno disporre di un importante tesoretto per migliorare la rosa in vista della prossima stagione, per rimanere competitivi in Italia e fare bene in Europa.

Koopmeiners, Veiga, e gli altri

Il profilo che circola da diverso tempo per la Juventus è Teun Koopmeiners, 25enne dell’Atalanta. Il centrocampista olandese piace a Giuntoli dai tempi di Napoli, vale una quarantina di milioni ma come detto ci sarà la disponibilità per fare un grande acquisto. Il nome nuovo invece è Gabri Veiga, 2002 che in estate preferì andare in Arabia rispetto al Napoli, ma adesso come numerosi colleghi vuole tornare in Europa. Il valore di mercato dello spagnolo è di circa 30 milioni ma la volontà del giocatore potrebbe abbassare le pretese dell’Al-Ahli. Il colpo più probabile del mercato estivo bianconero sembra essere Felipe Anderson, in scadenza a giugno. Il classe 1993 della Lazio dovrebbe arrivare a parametro zero. Un’importante incognita per il reparto offensivo è Vlahovic: l’attaccante ha un contratto fino al 2026 e sembra intenzionato a rimanere. In caso lo scenario cambiasse e il giocatore serbo partisse per 70-80 milioni, Giuntoli sarebbe pronto a bussare alla porta del Bologna per Joshua Zirkzee.