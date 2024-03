La Juventus studia due contropartite da inserire per aggiudicarsi Koopmeiners | I dettagli

Koopmeiners lascerà Bergamo a fine stagione come lo ha annunciato lui stesso qualche giorno fa, la Juventus è in pole per cercare di acquistarlo per in estate anche se è forte l’interesse anche del Liverpool. L’olandese ha già trovato l’accordo con i bianconeri sul nodo ingaggio, più di 4 milioni l’anno. Manca il costo del cartellino che è molto alto.

Juventus, Soulè e Huijsen le contropartite per convincere l’Atalanta

L’Atalanta vorrebbe cederlo secondo quanto riferisce il “Corriere dello Sport” a una cifra non inferiore ai 60 milioni di euro. Costo elevato per la Juventus, che per questo motivo puntano a delle contropartite tecniche per far abbassare la cifra che chiedono i bergamaschi. Soulè e Huijsen che torneranno dai loro rispettivi prestiti sono i primi indiziati. Due giocatori che potrebbero fare molto comodo a Gasperini soprattutto il difensore in prestito alla Roma. I costi dei cartellini sono per Soulè intorno ai 25 milioni di euro, mentre per Huijsen tra i 10 e i 15 milioni. Una bella opportunità per la Juventus per cercare di convincere l’Atalanta a cedere il loro centrocampista olandese.