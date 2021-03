Nella sfida contro Scafati, la Kienergia Rieti deve fare a meno di Stefanelli, De Laurentiis, Pepper e Tommasini e di Amici non al top della condizione. Coach Rossi da quindi spazio ai nuovi arrivati ed ai giovani guidati da Taylor.

I reatini lottano per tutta la partita nonostante lo svantaggio e si rendono pericolosi nell’ultimo periodo. Tuttavia, i padroni di casa riescono a vincere il match per 92-72.

Dichiarazioni post-partita





Nel post-partita coach Rossi si è detto soddisfatto della partita e che sicuramente le assenze hanno pesato ed ha poi aggiunto: “È chiaro che non vogliamo che il nostro campionato si riduca ad avere complimenti per una bella prestazione ma con ulteriori sconfitte e quindi già domenica con Napoli, anche se in condizioni difficili, dobbiamo provare a rialzare la testa. Dal punto di vista tecnico, è chiaro che in una partita di questo tipo, con una squadra di questo livello, le seconde opportunità e i punti dalle palle perse rappresentano un gap che diventa difficilmente colmabile a questo livello”.



Nel post-partita ha parlato anche Gianluca Martini, Direttore Sportivo di Rieti che ha voluto ringraziare la squadra per l’impegno e la determinazione messa in campo, nonostante le difficoltà della squadra. Queste le sue parole: “Voglio ringraziare i ragazzi che hanno dato tutto contro una squadra fortissima, ci abbiamo provato fino a quando le forze hanno retto ma 10 giorni di inattività si sono fatti sentire tutti. Ringrazio anche i ragazzi under che ci hanno permesso di giocare altrimenti non saremmo neanche potuti scendere in campo. Per il resto lascio altre considerazioni e riflessioni a chi di dovere facendo ancora i complimenti ai ragazzi che oggi hanno dato veramente tutto quello che avevano e ovviamente a Scafati a cui auguriamo tutto il meglio per il prosieguo della stagione”.

Tabellino



Givova Scafati – Kienergia Rieti 92-72 (27-16, 18-19, 20-19, 27-18)



Givova Scafati: Jackson 18, Rossato 15, Sergio 11, Thomas 10, Benvenuti 8, Cucci 8, Palumbo 6, Musso 6, Dincic 6, Marino 4, Grimaldi 0



Tiri liberi: 12 / 15 – Rimbalzi: 33 15 + 18 (Cucci 7) – Assist: 29 (Palumbo 7)



Kienergia Rieti: Taylor 25, Nonkovic 11, Amici 11, Ponziani 10, Sabatino 9, Sanguinetti 6, Piccoli 0, Frizzarin 0, Imperatori 0, Buccini 0



Tiri liberi: 7 / 13 – Rimbalzi: 27 6 + 21 (Taylor 8) – Assist: 21 (Sanguinetti 11)