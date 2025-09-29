La Lazio spazza via il Genoa al Ferraris: termina 0-3 per i biancocelesti

Lazio cinica e concreta, Genoa poco efficace sotto porta

Termina 0-2 il primo tempo del Ferraris tra il Genoa e la Lazio. Formazione di Sarri subito avanti, dopo appena tre minuti di gioco, con Cancellieri. L’esterno biancoceleste, imbeccato da Castellanos, sorprende la difesa rossoblù in verticale e non sbaglia davanti a Leali. Al 19esimo la prima occasione del Genoa con un tiro da fuori da Vitinha terminato poco lontano dalla porta difesa da Provedel. Al 24esimo orrore di Colombo, su passaggio di Vitinha, la manda altissima sopra la traversa. Al 30esimo il raddoppio biancoceleste con Taty Castellanos, da contropiede, pronto a finalizzare lo scambio con Marusić. In fine di tempo altre due opportunità per i padroni di casa, una con Ellertsson e l’altra Colombo, entrambe terminate con un’ottima risposta di Provedel.

Parte bene il Genoa nella ripresa, che recrimina un rigore, poi negato dal VAR, al 59simo. La Lazio chiude i conti al 63simo minuto grazie alla rete in ribattuta di Mattia Zaccagni. Il capitano biancoceleste raccoglie una ribattuta da palo di Cancellieri e la spinge facilmente in rete a porta sguarnita. Inutile ogni sforzo del Genoa di andare in rete. Tre punti importantissimi per la Lazio di Maurizio Sarri.

Lazio-Genoa, il tabellino

Reti: 3’ Cancellieri (L); 30’ Castellanos (L); 63’ Zaccagni (L)

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Østigård, Vásquez, Martín (84’ Venturino); Frendrup, Masini (68’ Stanciu); Vitinha (68’ Carboni), Malinovskyi (69’ Ekhator), Ellertsson; Colombo (69’ Ekuban). All. Vieira.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusić (32’ Hysai), Gila (84’ Pedro), Romagnoli. Pellegrini (69’ Tavares); Cataldi, Bašić (84’ Patric); Zaccagni, Dia, Cancellieri; Castellanos (84’ Provostgaard). All. Sarri.