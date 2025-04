La Lazio supera il Genoa: espugnato Marassi, agganciata la Juventus (0-2)

La Lazio vince e, aiutata anche dalla sconfitta della Juventus a Parma, vola verso l’Europa. I biancocelesti, in superiorità numerica da inizio gara, battono il Genoa in casa e raggiungono i bianconeri a 59 punti, a -1 dal Bologna. I rossoblù restano a 39.

Castellanos regala il vantaggio biancoceleste

Avvio di gara tra fumogeni e Genoa in 10 a Marassi. Lazio avanti nella prima frazione grazie alla reti di Castellanos sopraggiunta 33esimo. Al 22esimo la vera svolta della gara: Otoa atterra Zaccagni con un fallo da ultimo uomo e lascia la formazione di Vieira in inferiorità numerica. Dopo undici minuti arriva il vantaggio biancoceleste. L’argentino raccoglie un cross di Pellegrini e realizza un gran gol in mezza rovesciata.

Dia chiude i conti e Belahyane lascia in dieci la Lazio

La ripresa vede la predominanza laziale. Al 65esimo arriva il raddoppio della squadra capitolina: questa volta è Dia a realizzare. Rovella serve il senegalese, che trafigge di sinistro Leali con un tiro perfetto ad incrociare. Al 73esimo arriva la parità numerica. Belahyane atterra in modo sconsiderato Thorsby e lascia il campo con un rosso diretto. Vince la Lazio.