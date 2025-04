Genoa – Lazio, le probabili formazioni e dove vederla

Genoa e Lazio, entrambe reduci da un pari nella scorsa giornata, si incontrano a Marassi nella trentatreesima giornata di Serie A. Diversi indisponibili tra i rossoblù, tra i quali figurano Cornet e Bani, con Malinovskyi che potrebbe essere lasciato a riposo dopo la botta subita a Verona; Masini è il favorito per affiancare Frendrup a centrocampo, mentre Thorsby insidia Miretti nel tridente dietro a Pinamonti. Baroni è chiamato a fare i conti con la squalifica di Isaksen, ma Tchaouna è pronto a prenderne il posto; in difesa Gigot potrebbe sostituire Romagnoli, mentre a centrocampo Belayhane si candida per una maglia da titolare al posto di uno tra Guendouzi e Rovella. La partita, in programma mercoledì 23 aprile alle 18:00, verrà trasmessa su DAZN.

Genoa – Lazio, le probabili formazioni

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Vitinha, Miretti; Pinamonti. All. Vieira.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Dele Bashiru, Zaccagni; Dia. All. Baroni.