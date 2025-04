Nuno Tavares non ha deluso le aspettative, il portoghese è una vera e propria macchina da assist. Al di là dei tanti problemi muscolari, i quali hanno minato la sua costanza e il suo rendimento in stagione, il giocatore ha fatto una grande stagione. Per la Lazio, però, è tempo di decisioni sul suo riscatto.

Lazio, Tavares resta a Formello: pronti i 5 milioni del riscatto

A quanto pare non ci sarebbero più troppi dubbi: il portoghese è pronto ad essere riscattato dalle fila dell’Arsenal, attuale proprietaria del suo cartellino. Il difensore ha un’opzione di riscatto pari a soli 5 milioni di euro: cifra che la Lazio sarebbe intenzionata a versare nelle casse dei Gunners per trattenere Nuno Tavares a titolo definitivo.

Resta un giocatore importante per la squadra, ma soprattutto un intoccabile per mister Baroni. Intanto il portoghese è di nuovo ai box per infortunio, il quale tiene tutti in ansia. Tavares svolto solo terapie a Formello con la risonanza che è slittata ai prossimi giorni. Stando a quanto filtra, però, il problema non sembra essere lieve e la sua stagione potrebbe essere finita considerando che mancano solo sei partite ai biancocelesti (compresa quella di domani sul campo del Genoa) da qui al termine del campionato.