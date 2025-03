La Roma continua a vincere, l’Empoli cade ancora in casa (0-1)

La Roma espugna Empoli e centra la quinta vittoria consecutiva in campionato. I giallorossi, imbattuti in Serie A nel 2025, conquistano i tre punti nonostante il folto turnover in vista del ritorno degli ottavi di finale di Europa League a Bilbao del prossimo giovedì. Da sottolineare la prestazione di Matias Soulè, autore di un gol e di diverse giocate di alto livello: il giovane argentino, dopo un inizio incerto con la maglia della Roma, sta lentamente sbocciando sotto la guida di Ranieri. L’Empoli continua il suo periodo nero, nonostante l’exploit di Coppa Italia, e si ritrova ora al terz’ultimo posto a -2 dal Parma 18esimo. I toscani non centrano la vittoria in campionato dal 1-4 rifilato al Verona in trasferta lo scorso 8 dicembre: per la squadra di mister D’Aversa, la situazione comincia a farsi piuttosto delicata.

Empoli – Roma, giallorossi subito avanti nel segno di Soulè

Non c’è tempo per i convenevoli al Castellani: la Roma passa in vantaggio dopo venti secondi, grazie ad un’azione travolgente che coinvolge Salah-Eddine e Soulè, con l’argentino che finalizza l’assist offertogli dal compagno e sorprende Silvestri. Al 6′ minuto arriva la prima reazione dell’Empoli con De Sciglio: il terzino dei toscani recupera palla a centrocampo sfruttando un’incertezza di Salah-Eddine e scarica un rasoterra ben angolato che impegna Svilar. Successivamente, il laterale egiziano dei giallorossi regala un altro pallone alla squadra di casa, ma N’Dicka è bravo a intercettare in tackle la conclusione di Colombo. La Roma amministra il gioco e va vicinissima al raddoppio alla metà del primo tempo, tuttavia il piazzato mancino di Pellegrini da posizione centrale si spegne alla destra del portiere. Al 35′ altra azione di ottima fattura della Roma: cross di Soulè dalla destra per il capitano giallorosso che, in area, aggancia sontuosamente e offre a Shomurodov, ma il tentativo del centravanti uzbeko si stampa sulla traversa. Primo tempo da incorniciare per l’asso argentino, che con classe ed eleganza riesce a elargire diverse palle gol ai compagni: al 38’ manda in porta Manu Koné, fermato solamente dal palo, mentre al 44’ mette in area un pallone incornato da Shomurodov, ma il tentativo dell’attaccante è disinnescato prontamente da Silvestri.

Empoli – Roma, ripresa senza grosse sorprese

Nella seconda frazione, la Roma continua a mantenere il pallino del gioco. La prima vera occasione per il raddoppio giallorosso arriva al 61‘, quando Pellegrini schiaccia verso la porta un cross dalla destra di Abdulhamid e solo un miracolo dell’estremo difensore dell’Empoli evita il peggio ai suoi. La squadra ospite conduce le danze e prova a ferire gli avversari con le incursioni di Konè, ma l’Empoli vuole vendere cara la pelle: la squadra di D’Aversa non si arrende e spinge in avanti, ma così facendo scopre il fianco e rischia di soccombere definitivamente a causa di una conclusione di Baldanzi (entrato sul finire della ripresa per Soulè), ex della gara, intercettata da Silvestri. Tra 88′ e 90′ i giallorossi vanno ancora una volta vicini al secondo gol: prima, Angeliño prova la conclusione dopo una splendida ruleta, poi Baldanzi serve un assit al bacio per Dovbyk (subentrato al posto di Shomurodov), ma il pallonetto del bomber viene murato dal portiere avversario. Brivido finale per la Roma: al 94′ un cross di Sambia pesca in area la deviazione di Kouamé, ma il pallone si spegne sul fondo.

Empoli – Roma, il tabellino:

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri, Goglichidze (85′ Campaniello), Marianucci, De Sciglio (46′ Sambia); Gyasi, Grassi, Henderson (66′ Kovalenko), Pezzella; Esposito (66′ Konate), Cacace; Colombo (46′ Kouamé). All. D’Aversa

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Nelsson, Hummels, N’Dicka; Abdulhamid (65′ Rensch), Koné, Paredes (65′ Cristante), Salah-Eddine (65′ Angeliño); Soulè (80′ Baldanzi), Pellegrini, Shomurodov (72′ Dovbyk). All. Ranieri

RETI: 1′ Soulè (R)