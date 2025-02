La Roma resiste in dieci. Finisce in parità al Do Dragao

La Roma esce indenne dal Do Dragao e porta a casa il pareggio che voleva, anche se nella ripresa dopo l’espulsione di Cristante la partita si è maledettamente complicata.

Nel primo tempo la Roma controlla la partita, con il Porto che non crea occasioni da rete.I giallorossi ci provano con Pellegrini il cui tiro finisce a lato, poi Dybala è costretto ad uscire a causa d una botta, nel finale azione rugbistica con Baldanzi che recupera palla, la sfera arriva a Saelemekers che mette in mezzo, sul tiro di Dovbyk interviene Celik che insacca. Nella ripresa la Roma sfiora il raddoppio con Cristante di testa, ma poco dopo in contropiede il Porto pareggia con Moura. Al 72′ la Roma resta in dieci a causa dell’espulsione per doppia ammonizione di Cristante.

Il tabellino

Porto-Roma 1-1

FC PORTO: PepêMora R., Vieira F.Varela A., Danny NamasoOtavio, Costa D., Djalo T., Perez N., Otavio (dal 32′ st Danny Namaso), Joao Mario, Eustaquio S., Varela A. (dal 18′ st Vieira F.), Moura F., Borges G., Samu, Mora R. (dal 18′ st Pepê), Claudio Ramos, Danny Namaso, Franco A., Gul D., Marcano I., Pedro J., Pepê, Perez T., Sousa V., Vieira F., William Gomes, Zaidu, Anselmi M.. A disposizione:

ROMA: Baldanzi T.Dybala P., El Shaarawy S.Saelemaekers A., Pisilli N.Kone M., Soule M.Pellegrini Lo., Paredes L.Dovbyk A., Svilar M., Celik Z., Mancini G., Ndicka E., Saelemaekers A. (dal 1′ st El Shaarawy S.), Kone M. (dal 1′ st Pisilli N.), Cristante B., Pellegrini Lo. (dal 22′ st Soule M.), Angelino, Dybala P. (dal 40′ pt Baldanzi T.), Dovbyk A. (dal 31′ st Paredes L.), Abdulhamid S., Baldanzi T., Buba Aboubacar, De Marzi G., El Shaarawy S., Gollini P., Hummels M., Nelsson V., Paredes L., Pisilli N., Shomurodov E., Soule M., Ranieri C.. A disposizione:

Reti: al 22′ st Moura F. (FC Porto) al 45’+5 pt Celik Z. (Roma) .

Ammonizioni: al 20′ pt Varela A. (FC Porto), al 45’+2 pt Moura F. (FC Porto), al 26′ st Otavio (FC Porto) al 18′ pt Pellegrini Lo. (Roma), al 29′ pt Celik Z. (Roma), al 34′ pt Kone M. (Roma), al 45’+2 pt Saelemaekers A. (Roma), al 19′ st Cristante B. (Roma).

Espulsioni: al 28′ st Cristante B. (Roma).