Latina-Lazio, le ultimissime sulle formazioni e dove vederla

Biancocelesti nel ricordo dello storico capitano, Vincenzo D’Amico

I° Memorial Vincenzo D’Amico, questa sera alle 21, allo stadio Francioni di Latina, tra Latina e Lazio. I biancocelesti di Maurizio Sarri, che saranno in campo domenica prossima al Via del Mare contro il Lecce per disputare la prima giornata di campionato, giocheranno l’incontro dedicato al capitano, vincitore del primo scudetto, scomparso lo scorso primo luglio. Il match sarà visibile su Lazio Style Channel, canale 233 di Sky, in modalità pay per view (al costo di 5 €).

Le probabili formazioni:

LATINA (3-5-2): Cardinali; De Santis, Marino, Cortinovis; Sannipoli, Di Livio, Cittadino, Riccardi, Ercolano; Mastroianni, Fella. All. Di Donato.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.