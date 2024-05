Lautaro a rischio cessione? L’Inter non può offrire più di 10 milioni | Le ultime

Il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter sembra complicarsi. Nell’ultimo incontro avvenuto tra le parti ieri non si è trovato ancora l’accordo, la dirigenza interista e l’agente Alejandro Camano si aggiorneranno nuovamente. La Gazzetta dello Sport scrive che la situazione dell’argentino doveva già risolversi nel periodo natalizio, successivamente rimandando e non trovando mai l’accordo definitivo si è arrivati a questo punto, in cui ora Camano gioca al rialzo.

Inter, rimane distanza tra le parti per il rinnovo di Lautaro

Nell’incontro di ieri non c’è stata una rottura, ma semplicemente non si è arrivati all’accordo, con un dialogo che è stato contrassegnato principalmente in maniera positiva. L’Inter può arrivare a una cifra di 10 milioni più eventuali bonus non di più, quando le richieste sono 12 milioni di base a salire. Eppure lo scorso marzo le richieste erano diverse, si parlava principalmente di 10 milioni netti a stagione poi qualcosa è cambiato. L’Inter e l’agente rimangono distanti, ora la palla passa a Lautaro e capire se vorrà venire incontro alla società oppure aprire scenari totalmente impronosticabili.