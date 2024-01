Lautaro: “Il rinnovo? Ora penso al campo ma troveremo un accordo in questi giorni”

Intervenuto a Sky Sport, Lautaro Martinez ha parlato del rinnovo e dell’intesa con Thuram.

Lauraro: “Con Thuram c’è una bella affinità”

Il rinnovo con l’Inter prima della Supercoppa?

“Non lo so… Io sto pensando al campo, a quello che devo fare. Al resto ci pensano il procuratore, la famiglia e la società. Sicuramente troveremo l’accordo in questi giorni, sicuramente manca poco ma le tempistiche non le conosco, non so se sarà domani o dopo la Supercoppa”.

Si aspettava di trovare un’intesa così rapida con Thuram?

“Questo ditelo voi… Io non parlo di me stesso, cerco di migliorare e di imparare dai compagni che mi giocano a fianco. Non era scontato, ma lui è arrivato e si è messo subito a disposizione e abbiamo trovato subito un’affinità bella, ma dobbiamo crescere ancora”.