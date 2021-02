Lautaro Martinez resta a Milano

Lautaro Martinez è felice in maglia nerazzurra. L’attaccante argentino arrivato a Milano nel 2018, racconta il suo destino com’è cambiato da quando stava per lasciare la squadra allenata da Conte per andare al Barcellona, finendo per restare all’Inter.

Lautaro Martinez: “Rinnovo e mi tatuo lo scudetto”

L’ex attaccante del Racing Club si racconta: “La strada era quella che mi avrebbe portato al Barcellona, l’anno scorso si stava lavorando in tal senso ma non saprei dire quanto vicino sia stato ai blaugrana. Ma quello è il passato, rinnovo con l’Inter e mi vedo a Milano per tanti anni. L’annuncio ufficiale arriverà al momento giusto, intanto io penso solo a giocare”. Il giocatore nerazzurro non ha solo intenzione di restare all’Inter, anche di vincere con questa squadra: “Dopo l’eliminazione dalla Champions League il gruppo ha fatto un patto con l’allenatore. Ad Appiano ci siamo detti che sarebbe rimasto un solo obiettivo, a maggior ragione dopo essere usciti anche dalla Coppa Italia: lo scudetto. Il primo posto regala sensazioni positive ma la parola favoriti non mi piace. Non parlo di Milan o Juve, penso solo a noi”. Nella sua lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, non poteva mancare di parlare del suo allenatore, Antonio Conte, sul quale afferma: “Mi ha cambiato la testa. Un giorno ci siamo chiusi nel suo ufficio, ci siamo parlati un po’ e da quel momento ho fatto uno step, la mia carriera è cambiata”. Infine, sulla questione scudetto, una promessa da parte di Lautaro: “Cosa faccio se vinciamo lo scudetto? Un tatuaggio per il mio primo trofeo: è una buona idea”.