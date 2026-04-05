Lautaro Martinez trascina l’Inter, Roma ko. I nerazzurri allungano a +9

Troppa Inter per la Roma, i nerazzurri superano i giallorossi 5 a 2 e allungano in classifica. La formazione di Chivu trascinata da un super Lautaro Martinez rifila 5 reti ai capitolini dell’ex Gasperini e allungano in classifica, +9 sul Milan e +10 sul Napoli in attesa del posticipo tra Napoli e Milan. Inter che vede più vicino lo scudetto, Roma da rivedere.

Inter-Roma: tabellino e marcatori

Marcatori: Lautaro 1′, Mancini 40′, Calhanoglu 42′, Lautaro 52′, Thuram 55′, Barella 63′, Pellegrini 70′

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian, 43 Cocchi, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

ROMA (3-4-2-1): 99 Svilar; 23 Mancini, 5 Ndicka, 22 Hermoso; 2 Rensch, 4 Cristante, 61 Pisilli, 19 Celik; 18 Soulé, 7 Pellegrini; 14 Malen. A disposizione: 70 De Marzi, 95 Gollini, 3 Angeliño, 8 El Aynaoui, 12 Tsimikas, 20 Venturino, 24 Ziółkowski, 78 Vaz, 87 Ghilardi, 92 El Shaarawy, 97 Zaragoza.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Sozza. Assistenti: Peretti-Costanzo. IV ufficiale: Colombo. VAR: Di Paolo. AVAR: Aureliano.