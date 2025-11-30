Lautaro trascina l’Inter, a Pisa tre punti e doppietta del capitano (0-2)

Inter da tre punti con Lautaro Martinez
L’Inter fa fatica pià del previsto a Pisa, primo tempo povero di occasioni e risultato inchiodato sullo 0 a 0. Nella ripresa prova a spingere il Pisa, nel momento migliore dei padroni di casa arriva il vantaggio interista, Pio Esposito trova in area Lautaro Martinez che la sblocca con un gran gol. Ancora Lautaro trova il raddoppio nel finale su assist di Barella. Inter non brillante ma vincente, tre punti importanti per la classifica della squadra di Chivu.
IL TABELLINO
PISA-INTER 0-2
Pisa (3-5-2): Scuffet; Albiol (35′ st Lorran), Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini (26′ st Leris), Aebischer, Marin, Angori (26′ st Tramoni); Meister (45′ st Buffon), Nzola (45′ st Moreo).
A disp: Nicolas, Vukovic, Højholt, Coppola, Calabresi, Bettazzi, Maucci, Bonfanti. All.: Gilardino
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi (22′ st Bisseck), Bastoni; Luis Henrique (22′ st Diouf), Barella, Calhanoglu, Sucic (1′ st Zielinski), Dimarco; Thuram (22′ st Esposito), Lautaro (42′ st Carlos Augusto).
A disp.: J. Martinez, Taho, De Vrij, Frattesi, Mkhitaryan, Cocchi, Maye. All.: Chivu
Arbitro: Guida
Marcatori: 69′ Lautaro (I), 38′ st Lautaro (I)
Ammoniti: Caracciolo, Albiol (P); Acerbi (I)
Espulsi: –