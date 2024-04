Dopo giorni di voci di addio, parla l'agente di Alessio Romagnoli. Il difensore non ha intenzione di lasciare la Lazio. Il giocatore è sereno e tranquillo e tornerà disponibile per fine settimana

Le ultime voci di mercato davano Alessio Romagnoli pronto ad andare via da Formello. L’ex Milan, però, sembra per nulla interessato a lasciare l’ambiente biancoceleste, a confermarlo è il suo agente, Enzo Raiola.

Lazio, Raiola: “Alessio è tranquillo è tornerà disponibile questo fine settimana”

Tra gli addii che ci saranno a fine stagione a Roma, versante Lazio, non si aggiungerà quello di Alessio Romagnoli. Negli ultimi giorni, sono state tante, ed insistenti, le voci di mercato davano in partenza il difensore. Per questa ragione, il suo manager, Enzo Raiola, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport per smentire ogni voce.

Enzo Raiola ha affermato: “Le voci di imminente separazione o di rottura con la Lazio non esistono,come anche quelle che vogliono Alessio scontento per il cambio di allenatore. Escludo scenari del genere. Alessio è un giocatore biancoceleste e che due anni fa ha scelto di firmare con la società Lazio, motivo per cui, fin quando rimarrà, rispetterà il suo lavoro da professionista”.

Raiola ci tiene a chiarire anche su una tensione nata tra Romagnoli e Lotito: “Una piccola parentesi, si discuteva del ritiro, il giocatore ha già chiarito il fatto. Era stato soltanto un confronto tra presidente e calciatore, era finita lì. Nessuna ribellione da parte di Alessio, che è tranquillo, sereno e a disposizione per fare il meglio per la Lazio”.