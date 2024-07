Lazio altro colpo in vista: dall’Arsenal ecco Nuno Tavares

Manca sempre meno per il trasferimento di Nuno Tavares alla Lazio. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club di Lotito, che deve ancora trovare l’accordo con il calciatore, ha raggiunto un accordo con l’Arsenal per circa 5 milioni di euro per il trasferimento del terzino sinistro, con i Gunners però che vorrebbero una percentuale sulla vendita futura.

Lazio, fatta per Nuno Tavares

Queste le parole del ds Fabiani: “È è un elemento che interessa molto alla Lazio, ci sono delle corrispondenze tra le due società sull’accordo che è stato trovato ieri. Prima di fare un’operazione però bisogna mettere d’accordo tante componenti, bisogna trovare l’intesa con gli agenti. Sono più che fiducioso, ma per motivi scaramantici non dico che è già un giocatore della Lazio”.