Si é conclusa ieri la sessione di allenamenti settimanale a Formello per la Lazio, che, a eccezione dei Nazionali, si sono allenati in gruppo in vista del match di sabato prossimo contro il Sassuolo, partita fondamentale per i biancocelesti che devono dimostrare di aver ritrovato la giusta condizione dopo le ultime partite.

Zaccagni torna a Coverciano, Rovella si ferma in allenamento

Fino a giovedì, tutti i presenti a Formello si sono allenati in gruppo, ma ieri si é fermato durante la sessione di allenamento Rovella, mentre Provedel non ha ancora smaltito la contusione all’anca rimediata nella vittoria contro l`Atalanta, pertanto Sarri ha preferito farlo riposare.

Per Immobile, gli esami non hanno evidenziato nessuna lesione, ma solo un ematoma al flessore: da valutare nei prossimi giorni se potrà esserci per la sfida di sabato con il Sassuolo.