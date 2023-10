Il portiere della Lazio, Ivan Provedel, è stato intervistato da Sportweek per parlare di grandi estremi difensori del passato e del presente: “Mi piacerebbe conoscere Zoff, è stato una figura importante della Lazio. Il mio idolo è Toldo, mi ha mandato un messaggio ringraziandomi per le belle parole su di lui. Il portiere più forte di sempre è Buffon, quello in attività Allison davanti a Szczesny e Maignan.”