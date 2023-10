Nemmeno il tempo di godersi le ultime vittorie arrivate in Scozia e Portogallo, che Lazio e Atalanta devono già tornare in campo, per una sfida dal sapore di “Europa” anche se al momento, la classifica per la squadra di Maurizio Sarri non è delle migliori e la distanza dalle posizioni da alta classifica è molto lontana, la strada è ancora lunga per risalire e per salire su quel treno che potrebbe portare in direzione Europa. La squadra di Gasperini invece naviga in acque sicuramente migliori e molto più limpide, da quel treno non vuole assolutamente scendere, viene da cinque risultati utili consecutivi tra campionato ed Europa League, certamente non l’avversario migliore da affrontare per la squadra di Maurizio Sarri, che adesso è alla ricerca di una svolta decisa anche in campionato, dopo un cammino europeo iniziato nel migliore dei modi, dopo una vittoria in Scozia e dopo un gol di Pedro arrivato nei minuti finali, da dove ripartire.

Rinviata la sfida tra bomber

Se Gasperini ha ritrovato il suo bomber, Scamacca contro lo Sporting ha scaldato i motori per tornare il prima possibile a giocare dal primo minuto, Maurizio Sarri perde il suo centravanti, Immobile non potrà far parte della gara di domani per un problema ai flessori, il duello tra i due aspiranti bomber della nazionale è quindi rimandato alla gara di ritorno, quando l’Europeo sarà sempre più vicino, quando il duello Immobile-Scamacca sarà entrato ancora di più nel vivo e porterà dritto a un unico e solo punto interrogativo, chi sarà il prossimo numero 9 azzurro?

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Pedro, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.