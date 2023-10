A fine partita è Maurizio Sarri, ai microfoni di Sky Sport, è pronto a dire la sua dopo la bella vittoria arrivata in casa del Celtic. Ecco le sue parole.

Lazio, le parole di Maurizio Sarri

“Partita di alta intensità, loro non sono una squadra anglosassone, sono rapidi, hanno dinamismo. Abbiamo fatto un gran primo tempo, a inizio secondo potevamo andare in vantaggio poi abbiamo sofferto un po’ ma siamo rimasti dentro. E quando succede poi vieni premiato”.

Che tipo di risposte ha avuto?

“Prima della partita ho detto ai ragazzi che ci mancava poco per essere competitivi e questa è la differenza tra vincere e perdere. Spero che la partita di stasera ci dia una botta di coraggio”.

Champions sta dando entusiasmo?

“Il rischio di essere appagati in campionati ci può stare, magari inconsciamente. Questa è una manifestazione talmente importante che ti scatena certi meccanismi mentali”.

Quello di oggi è il centrocampo che preferisce?

“Il centrocampo per caratteristiche ci può stare ma giocando ogni 3 giorni dobbiamo pensare che abbiamo altre soluzioni. nel gol ci sono tutti i subentrati, bisogna sfruttare le sostituzioni. Giocando a questi ritmi i giocatori arrivano al 70° in difficoltà, alcuni giocatori volevo anche preservarli per la prossima partita”.