mercoledì, Marzo 4, 2026
Lazio-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere in chiaro la partita in tv

Lazio-Atalanta, probabili formazioni e dove vedere in chiaro la partita in tv

Di
Anna Rosaria Iovino
-
73
serie a enilive 2025 20226: lazio vs genoa
DANIEL MALDINI IN AZIONE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Ieri la prima gara dell’andata delle semifinali di Coppa Italia tra Como-Inter (0-0), oggi è il giorno di Lazio-Atalanta. Big match all’Olimpico di Roma con fischio d’inizio previsto per le ore 21. Arbitro di gara il signor Manganiello.

Lazio-Atalanta, probabili formazioni

La Lazio ha bisogno di ritrovare la propria identità perduta. Maurizio Sarri sta facendo di tutto per concludere la stagione alla meglio e proverà a portare la Coppa Italia in capitale. Il tecnico spera nell’aiuto della squadra. In campionato l’ultimo match è stato un vero disastro, 2-0 inflitto dal Torino.

L’Atalanta sta vivendo una stagione da sogno. Dopo aver battuto il Borussia Dortmund i bergamaschi sono volati agli ottavi di Champions, l’unica squadra italiana ad esserci riuscita. Un vero orgoglio. In campionato, tra alti e bassi, la formazione di Palladino non sta facendo male e questa sera proverà a fare risultato per arrivare anche in finale di Coppa Italia.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Sarri. A disposizione: Motta, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Pellegrini, Belahyane, Tatkov, Cancellieri, Noslin, Dia, Pedro.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Palladino. A disposizione: Sportiello, Rossi, Kolasinac, Djimsiti, Bellanova, Bakker, Musah, Sulemana, Vavassori, Krstovic.

Dove vedere Lazio-Atalanta: diretta tv e streaming

La partita tra Lazio e Atalanta è in programma alle ore 21 di oggi, 4 marzo 2026, e sarà visibile in diretta tv su Italia 1. La diretta streaming sarà dsponibile su Mediaset Infinity.

