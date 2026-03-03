Pari a reti bianche tra Como e Inter, qualificazione rimandata al ritorno

Inter fermata sul pari a Como
TABELLINO
COMO (4-2-3-1): 1 Butez; 28 Smolčić, 14 Ramón, 34 D.Carlos, 3 Valle; 23 Perrone, 8 S.Roberto (dal 24′ st 38 Diao); 31 Vojvoda, 33 Da Cunha, 6 Caqueret; 10 Paz. A disposizione: 21 Törnqvist, 22 Vigorito, 44 Čavlina, 5 Goldaniga, 7 Morata, 11 Douvikas, 15 Lahdo, 17 Rodriguez, 18 Moreno, 19 Kühn, 20 Baturina, 38 Diao, 77 Van der Brempt. Allenatore: Cesc Fabregas
INTER (3-5-1-1): 13 J. Martínez; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian (dall’11’ st 2 Dumfries), 16 Frattesi, 20 Calhanoglu (dall’11’ st 7 Zielinski,), 8 Sucic, 30 Carlos Augusto; 17 Diouf (dal 23′ st 11 Luis Henrique); 94 Esposito (dal 11′ st 9 Thuram). A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 25 Akanji, 32 Dimarco, 53 Lavelli. Allenatore: Cristian Chivu
Reti: –
Ammonizioni: –
Recupero: 1′ pt, 3′ st